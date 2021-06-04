ТМК: металлургический гигант делает ставку на экологичность

Ответственное производство, бережное отношение к окружающей среде, наукоемкость и содействие экологическому просвещению - таковы новые реалии российской металлургической промышленности. Один из ее локомотивов - Трубная Металлургическая Компания - за последние 15 лет потратила свыше 160 млрд рублей на модернизацию своих мощностей и сегодня считается одной из самых экологичных компаний, лидируя, по версии Forbes, среди предприятий черной металлургии

В апреле 2021 года Трубная Металлургическая Компания (ТМК) отметила 20 лет со дня создания. Основу Российского дивизиона компании составляют Волжский (ВТЗ), Северский (СТЗ), Синарский (СинТЗ) трубные заводы, Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) и Орский машиностроительный завод (ОМЗ). У компании есть активы в Румынии и Казахстане. В 2006–2019 гг. на всех заводах ТМК провели масштабную реконструкцию и модернизацию производственных мощностей. Выбор был сделан в пользу внедрения технологий и оборудования с высокими экономическими и экологическими показателями. Сегодня в состав холдинга входят и два крупных исследовательских центра: Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске и Научно-технический центр (НТЦ) в "Сколково". В 2020–2021 гг. ТМК приобрела Ярцевский метзавод (ЯМЗ), Ракитянский арматурный (РАЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы. Все эти предприятия тоже стали неотъемлемой частью промышленной инфраструктуры ТМК. За 20 лет ТМК вошла в число лидеров по производству стальных труб и стала одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазовой промышленности. С этой отраслью связаны 74% клиентов компании. В 2020 году ТМК реализовала 2,8 млн тонн своей продукции в более чем 80 странах мира. Помимо собственно труб, компания оказывает целый комплекс сервисных услуг: термообработку, нанесение защитных покрытий, нарезку премиальных соединений, складирование и ремонт. "Наши обновленные предприятия стали образцами технологической оснащенности, а на базе их колоссального опыта и потенциала ТМК в целом мы подготовили почву для инновационного рывка. Мы создали один из лучших в мире отраслевых научно-исследовательских комплексов, объединили усилия с потребителями и стали ведущими в стране поставщиками самых современных трубных решений для нефтегазового сектора, полностью заместив зарубежных поставщиков", - отметил председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. Новые экологические практики В ходе 18-го Международного металлургического саммита "Русская сталь: стратегия роста", который прошел в мае этого года, ТМК призвала участников металлургической отрасли к открытому диалогу по наиболее острым экологическим вопросам. "Мы должны открыто взаимодействовать по таким темам, как сокращение углеродного следа, ESG-повестка, водородная энергетика, цифровизация, развитие науки и техники", - подчеркнул генеральный директор ТМК Игорь Корытько. ESG-повестка, или концепция ответственного инвестирования, о которой говорил генеральный директор ТМК, охватывает три направления - экологию, социальное развитие и корпоративное управление. Чтобы соответствовать принципам ответственного инвестирования, любой компании необходимо минимизировать свое воздействие на окружающую среду. Учитываются такие экологические факторы, как изменение климата, выброс парниковых газов, истощение природных ресурсов, в том числе нехватка питьевой воды, отходы и загрязнение, обезлесение.

Уменьшение углеродного следа После того как ТМК провела модернизацию производства, валовые выбросы и объем сточных вод сократились вдвое. Кроме того, за последние пять лет компания снизила углеродный след на 5%. "Причем только за 2020 год сокращение выбросов составило 3,4%. Сейчас ТМК занимается разработкой стратегии снижения выбросов парниковых газов на период до 2030 года", - отметил генеральный директор ТМК Игорь Корытько. Как пояснил первый заместитель генерального директора, главный инженер ТМК Вячеслав Попков, уменьшает выбросы парниковых газов в первую очередь внедрение современных технологий выплавки стали. На заводах компании используется исключительно электросталеплавильное производство, работающее на вторичном сырье - металлоломе. Такие печи оснащены системами очистки газов, эффективность которых достигает 99%. Например, в апреле 2021 года новая газоочистная установка была введена на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ). Она позволит ежегодно очищать до 6 млн кубометров загрязненного воздуха с коэффициентом очистки 99,9%. До конца 2022 года завод получит современное газоочистное оборудование еще на двух трубопрокатных производствах. ТМК следит за эффективностью газоочистных установок, регулирует выбросы загрязняющих веществ при неблагоприятных метеоусловиях, организует локализованные отводы пылегазовых потоков от места их образования и направляет их на очистку. На каждом предприятии ТМК организована служба экологического контроля, в состав которой входят аккредитованные лаборатории. Они оснащены высокоточным оборудованием, включая метеокомплексы и газоанализаторы. Экологи компании ежегодно берут несколько тысяч проб воздуха как у стационарных источников выброса, так и на границе санитарно-защитных зон предприятий. Модернизированное производство позволяет компании работать, не превышая определенных Росприроднадзором и Роспотребнадзором предельно допустимых нормативов. По словам главного эколога ТМК Елены Михайловой, с 2006-го по 2019 год на реализацию программы модернизации было потрачено 160 млрд рублей, включая 17 млрд на экологическую безопасность и природоохранные проекты. Водные ресурсы В структуре расходов ТМК на охрану окружающей среды значительную часть занимает охрана водного бассейна. "Сегодня мы ставим задачи по дальнейшему улучшению экологических показателей, направленные на увеличение доли замкнутого оборотного водоснабжения", - подчеркнул заместитель генерального директора, главный инженер ТМК Вячеслав Попков. Так, например, в 2019 году на Северском трубном заводе было завершено строительство очистных сооружений локальных оборотных циклов для термоотдела, что позволило повторно использовать до 20 млн кубометров очищенной воды в оборотном цикле. В том же году на Синарском трубном заводе ввели в эксплуатацию градирню (служат для охлаждения воды - прим. ТАСС) "условно-чистого" оборотного цикла. В результате общий объем многократно и повторно используемой воды на производствах ТМК в 2019 году составил 502 млн кубометров, а доля оборотного водоснабжения по предприятиям Российского дивизиона выросла до 95,8%. Это позволило снизить объемы забираемой из окружающей среды воды и уменьшить объемы отводимых вод. Программа производственного экологического контроля предприятий ТМК дает возможность строго контролировать качество сточных вод. Лаборатории ежедневно проводят анализы по нескольким десяткам параметров. По результатам исследований корректируются процессы работы природоохранного оборудования и реализуются организационные мероприятия - таким образом, сбрасываемая вода будет соответствовать всем нормативам.

Переработка отходов ТМК реализует ряд программ, направленных на увеличение объема отходов, вовлекаемых во вторичный сырьевой оборот. За прошедшие годы компании удалось переработать порядка 4 млн тонн ранее накопленных отходов. Около 93% отходов используются повторно, перерабатываются или обезвреживаются - и лишь 7% размещают на специализированных объектах. Само образование отходов удалось снизить на 40%. Так, например, на Северском трубном заводе побочный продукт сталелитейного производства - шлак - отправляют в дробильно-сортировочный комплекс и там перерабатывают в щебень, который используется в дорожном строительстве. Продукция завода сертифицирована и признана безопасной. В результате реализации технических и организационных мер объем отходов на заводе снизился с 400 тыс. тонн до 10 тыс. тонн ежегодно, при этом доход предприятия от продажи щебня составляет порядка 70 млн рублей. Как рассказала главный эколог ТМК Елена Михайлова, на всех заводах компании применяется раздельный сбор и накопление отходов, что повышает возможности их дальнейшего использования в качестве вторсырья. Задача компании - минимизировать или вовсе ликвидировать воздействие промышленных отходов на компоненты окружающей среды. Например, на Волжском трубном заводе запущен проект "Зеленый щит". По краям шлакохранилища размещены специальные оросительные установки. И мелкодисперсная пыль, оставшаяся после утилизации шлака, подавляется с помощью воды. Кроме того, там установлено четырехметровое ограждение из металлопрофиля, которое не препятствует прохождению света, а по краю высажены сосны с капельным поливом. Сосны обладают значительной поглотительной способностью и естественным образом создают "зеленый щит". ТМК занимается и проблемой шумового загрязнения. Помимо установки шумопоглощающих устройств и экранов, компания разрабатывает меры по управлению источниками шума. Восстановление территорий Летом 2020 года ТМК завершила рекультивацию 8,6 га территории шламонакопителя вблизи Синарского трубного завода (шлам - отходы в виде мелких частиц, получающиеся в результате нейтрализации растворов химобработки металла - прим. ТАСС). Шламонакопитель завода состоит из четырех карт (резервуаров - прим. ТАСС). Две из них были заполнены и выведены из эксплуатации. Согласно закону, эту территорию необходимо было рекультивировать. Как рассказала начальник службы экологии Синарского трубного завода Яна Зырянова, работа велась с 2011 года и проходила в два этапа. В ходе первого карты засыпали нейтральным слоем - шлаком - и накрыли глиняным изолирующим экраном, аналогичным тому, что располагается на дне карт. "Таким образом, отходы герметично запечатываются и не оказывают воздействия на окружающую среду, что подтверждается результатами экологического мониторинга", - отметила она. На втором этапе шламонакопитель засыпали черноземом и засеяли травяной смесью, после чего несколько лет поливали и удобряли посадки. Северский трубный завод в силу сложившейся традиции обслуживает комплекс водоочистки для нужд горожан Полевского (Свердловская область). В результате процесса очистки образуется обезвоженный и обезвреженный ил, который смешивают с опилом или торфом и используют для создания плодородного слоя почвы. С его помощью завод рекультивирует земли на месте карьеров, благоустраивает свои территории. Такие участки засеивают травами, а позже высаживают деревья. Обновленная экополитика Принципы ESG названы одним из приоритетов стратегии развития ТМК до 2027 года. Компания стремится сохранить баланс между бережным отношением к окружающей среде и ростом объемов производства и мощностей. Для этого в конце 2019 года была обновлена экологическая политика компании. В ее основу легли три важнейших принципа. Первый заключается в том, что экологическая повестка играет существенную роль при проектировании продукции, выборе сырья, производственных технологий и партнеров. Второй - в том, чтобы делать ставку на экопроцессы, которые интегрируются в производство и позволяют снизить потребление ресурсов и нагрузку на окружающую среду. Третий - в том, чтобы продукция была экологически безопасной на протяжении всего производственного цикла: от сырья и научных разработок до ее утилизации и переработки. В рамках этой политики ТМК намерена перейти на технологическое нормирование на основе наилучших доступных технологий (НДТ) к 2025 году.