Росприроднадзор обнаружил несанкционированную свалку в 7 тыс. кв. м в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия возбудило в отношении администрации Нижнего Новгорода административное расследование после обнаружения свалки площадью 7 тыс. кв. метров на Московском шоссе, сообщается на странице управления в Instagram.

"Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия возбудило в отношении администрации Нижнего Новгорода административное расследование по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв")", - сказано в сообщении.

Основанием послужили результаты осмотра участка по Московскому шоссе (территория бывшей воинской части), где инспекторы зафиксировали несанкционированное размещение отходов, среди которых битый кирпич, горелая древесина, покрышки пневматических шин, противогазы, утратившие потребительские свойства. Площадь загрязнения составляет около 7 тыс. кв. м.

По данным управления, собственником участка является администрация Нижнего Новгорода, в действиях которой усматриваются признаки нарушения природоохранного законодательства, а именно - негативное воздействие на окружающую среду, вызванное хозяйственной деятельностью.

"В ближайшее время будет произведен отбор проб отходов для установления их класса опасности, уточнена площадь участка. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении.

По результатам данного расследования виновных привлекут к ответственности. Кроме того, Росприроднадзором будет произведен расчет ущерба, который также будет предъявлен нарушителю.