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ПМЭФ-2021

У Ставрополья и Ростовской области в 2021 году появятся событийные паспорта

Паспорта для шести регионов уже готовы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Национальное конгресс-бюро в 2021 году разработает событийные паспорта для развития делового туризма на Ставрополье и в Ростовской области. Паспорта для шести регионов уже готовы, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума и. о. директора организации Сагид Заремуков.

"У нас уже реализованы четыре событийных паспорта - Краснодарский край, Камчатка, Свердловская область и Самара. К ПМЭФ мы подготовили еще два паспорта - республика Татарстан и Башкортостан. В этом году, думаю, еще пару регионов прибавим - Ставрополье и Ростовская область в планах", - сказал он.

Событийные паспорта позволяют систематизировать и обобщить значимую информацию о российских регионах для их продвижения.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПМЭФ-2021
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