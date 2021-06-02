На Ставрополье в 2021 года на субсидирование детских экскурсий направят более 2 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят в 2021 году свыше 2 млн рублей на субсидирование детских экскурсий по краевым туристическим маршрутам, сообщили журналистам в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

"В целях развития детского туризма на Ставрополье в 2021 году на субсидирование детских экскурсий по краевым турмаршрутам впервые будет направлено более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, прием заявок на выплату субсидии за период 2021 года будет объявлен с октября по ноябрь.

На Ставрополье сняты ограничения на проведение экскурсий для организованных групп детей по турмаршрутам края в соответствии с постановлением губернатора.