Минцифры создаст платформу для долгосрочного архивного хранения электронных документов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минцифры создаст государственную информационную систему "Платформа "Центр хранения электронных документов" (ГИС "Платформа "ЦХЭД") для долгосрочного архивного хранения электронных документов, которые поступают от федеральных органов исполнительной власти. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"ГИС "Платформа "ЦХЭД" создается в целях обеспечения возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти, с сохранением их юридической значимости для федеральных органов государственной власти", - следует из документа.

В пресс-службе Минцифры отметили, что система автоматизирует основные функции архива, обеспечив надежное хранение, комплектование, учет и использование электронных архивных документов за счет использования информационно-коммуникационных технологий.

Создание системы связано с необходимостью постоянного и временного архивного хранения электронных документов в федеральных государственных архивах с сохранением аутентичности, целостности и пригодности для использования на протяжении всего срока хранения.

"Использование данной информсистемы создаст условия гарантированной сохранности электронных архивных документов, снизит риски утраты документов в процессе ведомственного хранения в госорганах, а также обеспечит цифровизацию и автоматизацию процессов деятельности федеральных государственных архивов и сократит издержки на хранение, комплектование, учет и использование электронных архивных документов", - комментируют в министерстве. Кроме того, размещение архивных документов в единой системе хранения существенно облегчит поиск и работу с ними для авторизованных пользователей.

Как следует из документа, Минцифры нужно до 31 декабря этого года создать ГИС "Платформа "ЦХЭД" и принять платформу в опытную эксплуатацию, а до 31 декабря следующего года ввести платформу в эксплуатацию. Министерству также нужно до 31 декабря 2024 г. обеспечить реализацию мероприятий по развитию и эксплуатации ГИС "Платформа "ЦХЭД".