В ФМБА заявили, что препарат "Лейтрагин" пока планируется применять в стационарах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ингаляционный препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции, на данном этапе исследований планируется применять в стационарных условиях. Об этом сообщила в среду глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-1" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На данном этапе мы зарегистрировали этот препарат <...> для стационаров", - сказала она.

По словам Скворцовой, начинать применение данного препарата необходимо пациентам с коронавирусом средней тяжести. "Если на фоне температуры появляется кашель и на компьютерной томограмме есть проявление КТ-1, начало ковидного пневмонита, то это показания к тому, чтобы начать применять препарат", - уточнила она.

Глава ФМБА также отметила, что применяется препарат "Лейтрагин" только на взрослых пациентах, у которых не подтверждена беременность. "Препарат необходимо применять от 30 до 60 минут <...> , максимальный курс - 10 дней. Но обычно, если на ранних стадиях начинать использовать этот препарат, то просто выраженный положительный эффект отмечается через 5-6 ингаляций", - добавила она.

"Лейтрагин" - первый препарат, направленный на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение COVID-19. Клинические исследования среди 320 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 показали, что у получавших препарат не было ни одного смертельного исхода, а также случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Время выздоровления пациентов, принимавших "Лейтрагин", сокращалось до восьми суток по сравнению с 14 сутками у получавших стандартную терапию.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.