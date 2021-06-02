Получить разрешение на ввоз в Россию лекарств можно будет на портале госуслуг с 1 сентября

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым скорректировал порядок ввоза лекарств в Россию, сообщает в среду пресс-служба правительства.

"С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. <...> Документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на территорию евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесенные в единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны - участницы союза. При ввозе лекарств нужно соблюдать требования, которые установлены каждой страной, входящей в ЕАЭС.

Для ввоза лекарств в Россию необходимо заключение Минздрава. "Заявление на получение такого разрешения и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, а сами документы подаются в электронной форме", - уточняется в сообщении.

Раньше документы направлялись через электронную форму на сайте Минздрава. "Теперь этот сервис будет доступен на портале госуслуг. Разрешение, которое выдает Минздрав, будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней", - пояснили в кабмине. По мнению правительства, такой формат упростит и ускорит процесс оформления разрешений.

В пресс-релизе также отмечено, что новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ.