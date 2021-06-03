ЕГЭ по русскому языку сдадут около 680 тыс. участников

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в четверг и пятницу сдадут около 680 тыс. человек, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"3 и 4 июня основной период ЕГЭ-2021 продолжит экзамен по русскому языку. Это самый массовый экзамен, в этом году его сдают около 680 тыс. человек, в том числе порядка 626 тыс. выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

Школьники придут в 5 750 пунктов сдачи по всей стране и за рубежом. "Из-за эпидемической обстановки экзамен был разделен на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах. При организации ЕГЭ буду соблюдены все меры эпидемической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории будут охраняться сотрудниками МВД и Росгвардии", - добавили в ведомстве.

Для получения аттестата выпускникам нужно набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому, а для аттестата с отличием - не меньше 70 баллов за русский язык и получить результат не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ. Результаты экзамена также нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого учебные заведения не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку - 3,5 часа, работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Результаты участники экзамена, сдающие его 3 июня, получат не позднее 22 июня, сдающие 4 июня - не позднее 23 июня.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 724 тыс. человек.