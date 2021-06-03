ВОЗ при поддержке России планирует провести конференцию по искусственному интеллекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена вместе с правительством России организовать к концу текущего года европейскую конференцию по использованию искусственного интеллекта в медицине. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"На медиков приходится уже слишком много работы, и нам необходимо разгрузить их, передавая некоторые задачи машинам, искусственному интеллекту. К концу года вместе с премьером [РФ Михаилом] Мишустиным, министром [здравоохранения РФ Михаилом] Мурашко организуем европейскую конференцию по искусственному интеллекту", - сказал Клюге.

Он считает, что нынешняя пандемия не станет последней, в связи с чем необходимо учить людей правильно вести себя в подобных ситуациях и повышать их осведомленность.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.