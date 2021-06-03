Котяков заявил, что число самозанятых в России превысит 10 млн к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Число самозанятых в России выросло за восемь месяцев на 1 млн - до 2,4 млн человек. По прогнозу Минтруда, число самозанятых превысит 10 млн человек к 2030 году, сообщил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

"Более 2,4 млн самозанятых зарегистрировано сегодня, 8 месяцев назад это было 1,4 млн <…>. По нашим прогнозам, к 2024 году число самозанятых превысит 5 млн человек, к 2030 мы перейдем за 10-11 млн", - сказал он на сессии "Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики".

Он отметил, что рост обусловлен в том числе ориентацией выпускников вузов на работу на себя, а не на компанию. "Почти 60% молодых ребят, выпускников, видят свое будущее только в режиме работы на себя и в режиме развития своего собственного образования", - добавил Котяков. Министр отметил, что ежегодно выпускается примерно 1,2 млн молодых людей. "Это потенциально те ребята, которые будут формировать структуру рынка труда уже в ближайшее время", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.