Северная Осетия будет перенимать опыт Новосибирской области в сфере образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Республика Северная Осетия (Алания) будет перенимать опыт Новосибирской области в сфере образования, науки и технологий. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписали врио главы республики Сергей Меняйло и губернатор Новосибирской области Андрей Травников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в четверг.

"Мы вдалеке друг от друга, но тем не менее близки. Есть что перенять у сибирских регионов, в той же Новосибирской области, она продвинутая, высокообразованная и высоконаучная, и для того, чтобы не выдумывать велосипед, надо брать самое хорошее и применять у себя", - сказал Сергей Меняйло журналистам в ходе подписания соглашения.

Он добавил, что в ближайшее время планирует посетить Новосибирскую область для того, чтобы руководство республики могло ознакомиться с работой технопарка новосибирского Академгородка, в котором насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, и институтами СО РАН. "Уже физматшколу [учебный центр Новосибирского госуниверситета] мои подчиненные приезжали, смотрели для обмена опыта - у нас есть физико-математический лицей, который тоже надо поднимать", - отметил Меняйло, добавив, что Алания имеет высокий потенциал в сфере образования.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.