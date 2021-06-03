Пенсионный калькулятор для самозанятых появится в конце июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Самозанятые граждане смогут рассчитать свою будущую пенсию и период добровольных платежей через пенсионный калькулятор в личном кабинете с конца июня. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

"В конце июня в личном кабинете самозанятого появится Пенсионный калькулятор. То есть, граждане имеют возможность через личный кабинет подать заявление в ПФР и вступить в добровольное пенсионное страхование", - сказал он на сессии "Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики".

Министр добавил, что Минтруд создает достаточно удобный сервис, когда граждане смогут увидеть, сколько необходимо платить на текущий день и какую пенсию самозанятый будет иметь на конец трудовой деятельности.

"Нам сейчас предстоит серьезный разговор с точки зрения социального страхования", - отметил Котяков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.