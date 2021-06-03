Моргенштерну сломали клинок из сувенирной трости, с которой он пришел в суд

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) пришел в Зюзинский суд Москвы с сувенирной тростью, в которой находился клинок. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, клинок был сломан, а трость возвращена музыканту.

"Мой доверитель во время личного досмотра в Зюзинском суде сам показал, что внутри его сувенирной трости находится не заточенный сувенирный клинок, который ему сломали, но трость вернули", - сказал юрист. Он не уточнил, кто сломал клинок рэпера.

В Зюзинском суде в четверг в отношении Моргенштерна рассматривается административное дело о пропаганде наркотических средств в его видеоклипах.

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Официальная позиция музыканта заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.