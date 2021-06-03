Мишустин поручил выделить 160 млн рублей на ремонт Ульяновской областной детской больницы

УЛЬЯНОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить из бюджета порядка 160 млн рублей на ремонт приемного отделения Ульяновской областной детской клинической больницы и ее дооснащение современным медицинским оборудованием.

В ходе рабочего визита в Ульяновск глава правительства посетил областную детскую больницу имени Ю. Ф. Горячева. Это многопрофильное медучреждение, которое оказывает помощь детям, беременным женщинам и роженицам. В структуру больницы входит амбулаторно-поликлиническая служба, приемное отделение и детский круглосуточный стационар с 14 клиническими отделениями на 353 койки. Мишустин осмотрел приемное отделение, зашел в несколько кабинетов и пообщался с врачами, которые рассказали ему, что приемное отделение детского стационара требует ремонта, а сама больница - оснащения современной медицинской техникой для оказания высокотехнологичной помощи.

"Посмотрели вашу больницу. Конечно, грустно смотреть на приемное отделение - стены старые... Ребенок, когда заходит в эти грустные обшарпанные стены, какое у него настроение? Он плачет. Маленькие детки - они не понимают, что случилось", - сказал Мишустин.

Он спросил, сколько понадобится средств на ремонт и дооснащение оборудованием. Главврач Алексей Кузин ответил, что на капитальную реконструкцию приемного отделения нужно около 57 млн рублей, а на новое оборудование - около 100 млн рублей.

"Мы министерству здравоохранения и Минфину даем такое поручение. И мы обязательно вам поможем", - сказал Мишустин.

Он поблагодарил врачей за их труд и пожелал им, чтобы дети меньше болели, а работа медиков носила больше профилактический характер.