В горах Сочи выпал снег

СОЧИ, 3 июня. /ТАСС/. Снег выпал на горном курорте "Роза Хутор". Толщина снежного покрова на отметке Роза Пик на высоте 2 320 м составила 4 см, сообщила в четверг ТАСС руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

"В первые дни лета на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи выпал снег. Необычное явление метеорологи объяснили высоким малоподвижным циклоном с центром над Крымским полуостровом и атмосферными фронтами, связанными с ним. Толщина снежного покрова на отметке Роза Пик на высоте 2 320 м над уровнем моря утром 3 июня составила 4 см", - сообщила собеседница агентства.

Снег лежит на склонах вплоть до отметки 1 900 м над уровнем моря. По словам синоптика курорта "Роза Хутор" Адриана Коротеева, это явление редкое, так как если снег выпадает в начале июня, то он не лежит, а сразу тает.

Ливневый дождь в высокогорье перешел в мокрый снег из-за понижения температуры воздуха. На отметке 2 320 м на хребте Аибга температура опустилась до 1,1 градуса мороза. Согласно прогнозам синоптиков, прохладная погода сохранится на курорте до начала следующей недели.