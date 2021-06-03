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Пандемия COVID-19

В МИД России заявили, что Асад не нуждается в вакцинации "Спутником V"

Президент Сирии переболел коронавирусом, сообщили в российском ведомстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад переболел коронавирусом, поэтому не нуждается в вакцинации "Спутником V". Об этом сообщил в четверг журналистам на полях ПМЭФ специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Президент Асад переболел, ему прививаться [российской вакциной "Спутник V"] не надо", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

8 марта канцелярия сирийского президента информировала о том, что Асад с супругой находятся на домашнем карантине после положительного результата анализа на коронавирус. 30 марта Асад вернулся к работе в обычном режиме.

Теги
СирияРоссияАсад, Башар ХафезПандемия COVID-19
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