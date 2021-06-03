Нижегородская область и ФМБА будут сотрудничать в подготовке кадров

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Нижегородская область и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) будут развивать сотрудничество в сфере исследований, подготовки кадров и трансплантологии. Соответствующее соглашение подписали в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель ФМБА Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Соглашение предполагает развитие научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения, совместную работу по повышению качества предоставления медицинских услуг жителям Нижегородской области и подготовке кадров, а также содействие в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и развитии медицинской деятельности, связанной с трансплантацией органов и тканей человека", - отметили в пресс-службе со ссылкой на Никитина.

По словам главы региона, сегодня крайне важно научно-методическое сопровождение процессов в сфере здравоохранения, которое оказывает ФМБА. "Наша совместная задача - внедрение передовых технологий в повседневную работу учреждений здравоохранения. Все это призвано повысить качество и доступность медицинской помощи", - сказал Никитин.

Скворцова подчеркнула, что ФМБА работает на территории Нижегородской области около 20 лет. Приволжский окружной медицинский центр (ПОМЦ), координирующий деятельность подведомственных ФМБА медицинских организаций в Приволжском федеральном округе, ежегодно выполняет около 13 тыс. операций по 14 профилям, в 80% случаях пациентами являются нижегородцы. По ее словам, ПОМЦ успешно реализует программы трансплантации и донорства органов, в частности, он сделал возможной первую в регионе пересадку сердца. Уровень подготовки кадров и технического обеспечения позволил ФМБА стать клинической базой для 19 кафедр в четырех образовательных организациях.

"Мы гордимся тем, что два нижегородских врача COVID-госпиталя указом президента награждены орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с пандемией. Наша нижегородская поликлиника стала первым учреждением в системе ФМБА, успешно выполнившим условия сертификации Национального института качества Росздравнадзора. Сразу несколько подразделений ФМБА России в 2020 году вошли в топ-10 лучших государственных клиник Нижегородской области", - цитирует Скворцову пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.