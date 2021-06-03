В Крыму опубликовали список более тысячи легальных отелей, чтобы обезопасить туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Крыма опубликовали список, в который включили более тысячи легально работающих на полуострове отелей, чтобы туристы могли найти безопасное и комфортное место для отдыха, сообщили журналистам в пресс-службе Минтуризма республики.

"Список опубликован на официальном туристическом портале Travel Crimea. В перечень включены более тысячи санаториев, отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, курортных комплексов Крыма. Они расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Керчи, Саках, Симферополе, Судаке, Феодосии, а также в Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Белогорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Кировском, Советском и Черноморском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "список составлен таким образом, чтобы было удобно найти контактную информацию по интересующему объекту: адрес, телефоны, электронную почту, сайт". "Перед бронированием места отдыха рекомендуем туристам воспользоваться официальным списком", - добавили в пресс-службе.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться на бесплатную круглосуточную горячую линию министерства 8 (800) 511-80-18 и получить информацию о возможностях отдыха на полуострове или сообщить о проблемных ситуациях, отмечается в сообщении. Либо написать в официальные аккаунты министерства в социальных сетях или на почту shtab@mtur.rk.gov.ru.

"Мы делаем отдых туриста в Крыму максимально комфортным. А это еще один этап системного подхода к построению еще и безопасного отдыха, в том числе и в информационной среде. Реестр отелей и санаториев республики позволит гостю верифицировать выбранное средство размещения, удостовериться в его легальности и актуальности контактов. А также избежать сайтов-двойников или сайтов посредников, где зачастую не всегда отображена актуальная информация", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году курортный сезон начался 1 мая - на месяц раньше. На полуострове ждут рекордного числа туристов. Как ожидается, регион примет около 8 млн человек.