Шесть правовых вопросов, которые уже можно решить онлайн

Список онлайн-услуг нотариуса ограничен соображениями безопасности: на это можно рассчитывать лишь в том случае, если нотариальное действие не влечет серьезных юридических последствий и нет рисков, что заявитель действует по принуждению. В материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты - о том, какие именно услуги нотариуса теперь можно получить дистанционно.

Переход всех процессов в онлайн начался еще до пандемии, но эпидемия коронавируса его значительно ускорила: дистанционно теперь покупают квартиры, посещают врачей, устраиваются на работу и оформляют множество документов. Нотариальных услуг этот тренд тоже коснулся: с 2021 года решить некоторые правовые вопросы можно, не выходя из дома.

Нотариальное удостоверение перевода документа для придания ему юридической силы - общепринятая практика как в России, так и в других странах. Заверить, например, может понадобиться документы об образовании или медицинское заключение. Для этого нужно передать исходные документы нотариусу лично или дистанционно.

Бывает, что человеку нужно куда-то предъявить или передать документы с соблюдением оговоренных сроков, а лично у него это сделать не получается. Заняться этим вопросом за вас опять же может нотариус, гарантировав при этом исполнение обязательств заявителем с учетом сроков. Услуга особенно актуальна, когда нужно направить бумаги в суд, тому или иному юридическому или физическому лицу, согласно договоренностям. Электронной формат услуги делает ее еще более универсальной и оперативной.

Перед покупкой дорогостоящего движимого имущества важно проверить, не заложено ли оно. Иначе можно остаться, например, без машины. Сделать это давно можно с помощью бесплатного онлайн-сервиса нотариата. А теперь онлайн доступна и услуга по получению выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Вы получите ее в форме электронного документа, заверенного нотариусом.

То же касается защиты авторских прав в интернете. Если у вас украли интеллектуальную собственность в Сети, нотариус поможет восстановить справедливость. Он осмотрит и опишет нужную интернет-страницу, приложит к описи распечатанные скриншоты и другие доступные доказательства, например аудио- и видеосообщения. Все это можно приобщить к делу в любой момент его рассмотрения.

Предположим, кто-то угрожает вам или оскорбляет вас в Интернете. За это, по российскому законодательству, предусмотрена ответственность , но выиграть дело в суде непросто, располагая лишь собственноручно сделанным скриншотом страницы. Здесь тоже лучше обратиться к нотариусу. Он посетит нужную веб-страницу или зайдет в переписку в мессенджере, составит протокол осмотра онлайн-доказательств и заверит его. Такой документ с печатью нотариуса и приложенными к нему скриншотами можно будет предъявить суду, даже если автор в какой-то момент удалит следы преступления.

Другая ситуация, когда может понадобиться перевести деньги на такой счет, - сделка купли-продажи. Это в том числе тот самый случай покупки квартиры. Такой способ помогает избежать рисков при обналичивании и перевозке крупных сумм: вы переводите нужную сумму нотариусу, он удостоверяет сделку, и, как только право собственности регистрируют в Росреестре, переводит ее продавцу. То есть деньги гарантированно поступят адресату. Более того, размещенные на депозите нотариуса средства защищены в случае банкротства банка.

Онлайн теперь можно переводить деньги на депозитный счет нотариуса. Предположим, вы должны расплатиться с кредитором, но он не выходит на связь. Если вы не заплатите вовремя, вам могут начислить пени. Депозитный счет нотариуса помогает этого избежать: датой погашения долга считается день, когда вы перевели деньги нотариусу. Он передаст их кредитору при первой возможности.

Для того, чтобы взыскать с должника деньги во внесудебном порядке нужна исполнительная надпись, ее можно получить дистанционно. Это отметка на копии договора займа, которая в случае невозврата денег позволяет обратиться к судебному приставу напрямую. Не забывайте оформлять такой документ и заверять его у нотариуса, если одалживаете больше десяти тысяч рублей, и тогда проблем с возвратом средств не возникнет, даже если ваш заемщик оказался ненадежным.

Как получить онлайн-услугу

Процесс получения онлайн-услуги прост. Достаточно авторизоваться через Госуслуги на сайте Федеральной нотариальной палаты, кликнуть на нужный пункт в разделе "Удаленные нотариальные действия" и следовать указаниям: выбрать регион или нотариальный округ, где вы хотите получить услугу, загрузить сканы документов, если потребуется, и подписать заявление своей электронной подписью - УКЭП.

Последнее - единственное, о чем нужно позаботиться заранее. Электронную подпись, которая подходит для дистанционного подписания документов, можно получить в одном из удостоверяющих центров, список которых есть на сайте Минцифры . Такой способ верификации надежен и имеет ту же юридическую силу, что и подпись от руки.

После того, как ваш запрос примут в работу, вы сможете оплатить услугу. Тарифы на нотариальные действия в онлайн-формате не отличаются от обычных.

В чем плюсы дистанционного обращение к нотариусу

Преимуществ у онлайн-формата больше, чем может показаться на первый взгляд. Речь не только об удобстве, но и об оперативности. Например, вы хотите получить услугу, когда в вашем городе уже поздний вечер. Тогда система предложит вам выбрать регион, где рабочий день еще не закончился.

Другой плюс - два варианта получения готовых документов. Их вам могут выдать как в цифровом формате, так и в бумажном. Если позднее вы решите сменить цифру на бумагу или наоборот, то вам с этим помогут в любой нотариальной конторе.

И главное - такой формат безопасен. Ваши документы не испортятся по дороге и не попадут в чужие руки. Заявителю гарантируется защита прав и его персональных данных.