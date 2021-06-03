Захарова пообещала, что контент в ее Facebook и Telegram будет различаться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что публикуемые ей сообщения в Facebook и Telegram будут различаться.

В интервью ТАСС в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дипломат напомнила, что официальный телеграм-канал МИД ведется уже несколько лет. "Просто я завела свой, личный канал. Будет отличаться содержательное наполнение. Разные аудитории и разная подача материалов. Почему и зачем? Потому что это средство массовой коммуникации. Очень многие журналисты просили, чтобы я там начала присутствовать. Потому что им не очень удобно было переключаться с одной платформы на другую, а Telegram сейчас стал такой действительно очень эффективной, мобильной историей", - сказала она.

"Кстати говоря, я вчера по пути из Москвы в Питер пару часов посвятила написанию поста специально для Telegram. Что-то я буду продолжать писать обязательно и в других социальных сетях. Буду продолжать вести свою страницу в Facebook. Но это просто разные аудитории, разные жанры. Вот вчера был первый пост. Он был очень большой, поэтому пришлось еще думать, как технологически его приспособить", - добавила Захарова.