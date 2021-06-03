США предоставят 7 млн доз вакцины от COVID странам Южной и Юго-Восточной Азии

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят 19 млн доз вакцины от COVID-19 через международный механизм COVAX, включая 6 млн доз - странам Латинской Америки и Карибского бассейна, около 7 млн - странам Южной и Юго-Восточной Азии и около 5 млн - странам Африки. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении президента США Джо Байдена в связи с планами его администрации предоставить другим странам необходимые препараты.

"Я заявил, что к концу июня Соединенные Штаты поделятся с миром 80 млн дозами наших вакцин. Сегодня мы предоставляем более подробную информацию о том, как мы будем распределять первые 25 млн этих вакцин, чтобы заложить основу для расширения глобального охвата и решения проблем, связанных с реальными и потенциальными вспышками заболеваемости, высоким уровнем распространения инфекции и потребностями наиболее уязвимых стран. По меньшей мере 75% этих доз - почти 19 млн - будут переданы через COVAX, в том числе около 6 млн доз для Латинской Америки и Карибского бассейна, около 7 млн для Южной и Юго-Восточной Азии и около 5 млн для Африки в координации с Африканским союзом и Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний", - отметил президент.

"Оставшиеся дозы, чуть более 6 млн, будут переданы непосредственно странам, испытывающим вспышки заболеваемости, странам, переживающим кризис, а также другим партнерам и соседям, включая Канаду, Мексику, Индию и Республику Корея", - добавил Байден.