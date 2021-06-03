Минздрав России получил награду ВОЗ за заслуги в борьбе с табакокурением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге вручил главе российского Минздрава Михаилу Мурашко специальную награду ВОЗ за заслуги в борьбе с табакокурением. Церемония состоялась в четверг на полях Петербургского международного экономического форума.

"Ежегодно в честь Всемирного дня без табака ВОЗ вручает награду за выдающиеся достижения в сфере борьбы против табака и пропаганды здорового жизни. Сегодня я с удовольствием от имени руководителя ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса вручаю награду Министерству здравоохранения Российской Федерации", - сообщил Клюге.

Директор Европейского бюро ВОЗ отметил ключевую роль министерства в укреплении мер и подходов, которые стимулируют отказ россиян от употребления табака, а также в принятии важных поправок в антитабачное законодательство.

"Ваше министерство продемонстрировало политическое лидерство в борьбе с курением табака. Я с нетерпением жду достижений нашей общей цели - сделать Европейский регион ВОЗ свободным от связанных с табаком зависимостей, заболеваний и смертности, оставить табак в прошлом", - заявил Клюге.

Клубы дыма - в прошлом

Принимая награду, Мурашко обратил внимание на то, что это общая заслуга и поблагодарил своих коллег из правительства, Совета Федерации и Государственной думы. Он отметил, что в создании антитабачного законодательства решающую роль сыграли сподвижники Минздрава, которые также хотели достичь этого результата.

"Вспомните лет пять назад, когда невозможно было зайти в кафе: клубы дыма, ужасная атмосфера. А сегодня мы уже привыкли к этому [запрету на курение в общественных местах], и ни у кого это не вызывает раздражения. Наша страна способна преодолевать такие зависимости, как табак и алкоголь", - сказал министр.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегии здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Федеральный проект предполагает формирование системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработка и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручена Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.