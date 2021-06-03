В Карелии к развитию межрайонного авиасообщения привлекут частные компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Карелии начали сотрудничество с частными компаниями для развития авиасообщения между районами Карелии. В ближайшее время частный аэропорт для малой авиации будет запущен в Приладожье, в поселке Хелюля под Сортавалой, а также рассматривается вопрос о создании полноценного аэропорта в Сегеже, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума в интервью ТАСС глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Мы сейчас работаем в рамках нашего партнерства с бизнесом, с частными компаниями. У нас на сегодняшний день запускается в поселке Хелюля, под Сортавалой, частный аэропорт для малой авиации. Для полноценной авиации, мы буквально сегодня обсуждали, у нас очень много проектов с нашими партнерами из АФК "Системы", "Segezha Групп", и помимо того, что мы сегодня подписали протокол о намерениях с точки зрения развития самого крупного за последние 50 лет <…> ЦБК в Сегеже. Я с большим удовлетворением отмечаю, что наши стратегические партнеры проявили заинтересованность, и мы сейчас им помогаем, в создании аэропорта Сегежи с полосой, которая способна будет принимать такие самолеты, как Superjet, например", - сказал собеседник агентства.

В планах правительства также принять в республиканскую собственность бывший военный аэропорт в Подужемье в Кемском районе. Транспортный объект сейчас находится стадии передачи. По словам Парфенчикова, аэродром обладает посадочной полосой длиной более двух километров, что делает его интересным для авиакомпаний. "Как мы будем его совмещать по нагрузке с Сегежским аэропортом - они достаточно близко расположены, - будем думать. В любом случае взлетная полоса длиной более двух километров нужна даже с точки зрения резервной посадочной полосы. Мы в этом направлении работаем и хотим аэропорт в Подужемье сохранить и развивать", - сказал глава региона.

Помимо этого на базе нового аэропорта в Петрозаводске продолжается процедура создания федерального казенного предприятия "Аэропорты Карелии", вопрос уже получил согласование Минтранса РФ, в правительстве республики надеятся, что вопрос окончательно будет решен до конца 2021 года. Федеральный статус аэропорта создаст условия для расширения региональной и местной авиасетей.

"Мы предлагаем включить в федеральное предприятие аэропорты в Сортавале, Костомукше, Пудоже, в Калевале, в нашем арктическом далеком поселке. Это будет перспективой развития этих аэропортов. Понятно, что все они устаревшие, в том числе по длине посадочной полосы. Там нужны серьезные инвестиции. Но в рамках ФКП мы сможем продвинуться в этом вопросе", - подытожил Парфенчиков.

В Карелии на сегодняшний день пассажирские перевозки на местных воздушных линиях осуществляются авиационным комплексом "Аэропорт Петрозаводск" по одному маршруту: Петрозаводск - остров Кижи. Он действует в межнавигационный период и субсидируется из регионального бюджета.