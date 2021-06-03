Более 220 россиян вернулись домой из Азербайджана через коридор на границе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 3 июня. /ТАСС/. Очередная группа из 228 граждан России вернулась на родину из Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом в четверг ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Сегодня группа из 228 граждан нашей страны вернулись из Азербайджана. Из-за пандемии коронавируса [наши соотечественники] вынуждены были находиться в соседней республике. Специалистами проведена их термометрия и приняты все рекомендуемые Роспотребнадзором меры", - сказал Муслимов.

По его словам, 15 человек из вернувшихся - жители Дагестана.

"Только 15 человек - жители Дагестана, они остались в регионе. Остальные уехали в другие регионы страны", - добавил Муслимов.

Предыдущая группа россиян вернулась из Азербайджана через границу в Дагестане 18 мая.

Ранее Азербайджан закрыл сухопутную границу с Россией для перехода граждан из-за роста числа заразившихся коронавирусом в обеих странах.