Карантин ввели в селе в Туве, где у жителя заподозрили сибирскую язву

ТАСС, 4 июня. Карантин по сибирской язве введен в селе Бижиктиг-Хая в Туве, где у местного жителя заподозрили это заболевание. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал врио главы республики Владислав Ховалыг.

"Для предотвращения распространения опасной болезни вынужден был ввести режим карантина в с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания - менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным", - сообщил Ховалыг.

В Бижиктиг-Хая для выяснения причин заражения работает межведомственная комиссия и проводятся ветеринарные мероприятия по ликвидации очага заболевания сибирской язвы. Отбираются пробы, которые в ближайшее время позволят дать компетентное заключение относительно ситуации.

Сибирская язва относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. У человека заболевание проявляется преимущественно в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. Попадает в организм человека через поврежденные участки кожи, реже - через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются дикие и домашние животные.