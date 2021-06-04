Эксперт: текущий охват вакцинацией от менингококка в РФ не контролирует заболеваемость

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Текущий охват вакцинацией от менингококка не способен изменить уровень заболеваемости этой инфекцией в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, директор института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Николай Брико.

"Пока вакцинируются очень мало людей, охват вакцинации не способен повлиять на уровень заболеваемости", - сказал он. Эксперт пояснил, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок вакцинируется небольшое число людей по эпидемиологическим показаниям. Это дети и взрослые в эпидемических очагах - те, кто контактировал с заболевшим, а также призывники.

При этом, по его словам, в постановлении, утвержденном Главным государственным врачом РФ, указан более широкий спектр людей, которым рекомендована вакцинация. Как считает эпидемиолог, необходимо думать, чтобы перенести вакцинацию против менингококковой инфекции из категории "по эпидемиологическим показаниям" в обязательную часть календаря с финансовой составляющей на федеральном уровне.

Брико рассказал, что в последние годы наблюдается негативная динамика заболеваемости менингококковой инфекцией. Он предположил, что Россия находится в периоде очередного подъема. Тем не менее, говоря о 2019 и 2020 годах, он добавил, что заболеваемость практически всеми вакциноуправляемыми инфекциями снизилась, в том числе и по менингококковой инфекции.

Специалист пояснил, что снижение заболеваемости объясняется введением профилактических и противоэпидемических мероприятий. "Физическое дистанцирование, маски, изоляция больных и предупреждение распространения инфекции, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции, повлияли и на другие инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи, включая менингококковую инфекцию", - уточнил он, добавив, что тем не менее ситуация с данным заболеванием остается серьезной, ее может решить только вакцинопрофилактика.

Эпидемиолог заметил, что пока сложно говорить, насколько опасно сочетание менингококковой инфекции с новой коронавирусной инфекцией, так как экспертное сообщество на данный момент практически не располагает такими данными. "Если ориентироваться на другие инфекционные заболевания, например, на сочетание коронавирусной инфекции с пневмококковой или гриппом, то существует уже достаточно много данных, которые свидетельствуют об утяжелении течения основного заболевания", - добавил собеседник агентства.