В сервис Russpass добавили 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Аудиогиды по 15 достопримечательностям Санкт-Петербурга добавили на туристический сервис Russpass. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В туристическом сервисе Russpass появились аудиогиды по 15 достопримечательностям Санкт-Петербурга. Пользователи могут прослушать информацию о музеях и архитектурных объектах прямо во время прогулок по городу. Всего доступно 15 аудиоэкскурсий, в том числе по Петропавловской крепости, музею Анны Ахматовой в Фонтанном доме, музею-макету "Петровская акватория", - говорится в сообщении.

Одна из экскурсий посвящена дворцам Русского музея. Слушатели могут узнать, кому Екатерина II хотела подарить Мраморный дворец и во что играла аристократия в его залах.

С помощью сервиса Russpass можно узнать не только об исторических достопримечательностях Санкт-Петербурга, но и о новых культурных объектах Северной столицы. К примеру, аудиоэкскурсия по Новой Голландии расскажет, как появился этот рукотворный остров, что находилось здесь раньше и чем эта местность интересна сейчас.

Russpass - цифровой туристический сервис для быстрого и легкого планирования путешествий по России. Здесь можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Он позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным локациям или воспользоваться готовым предложением.