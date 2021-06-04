В России выявили 8 947 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 947, до 5 108 129. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,02%), в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%).

В частности, за сутки выявлено 834 случая заражения в Санкт-Петербурге, 766 - в Московской области, 161 - в Ростовской области, 159 - в Нижегородской области, 142 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 264 580 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 530, до 4 720 512. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 052 пациента в Санкт-Петербурге, 748 - в Московской области, 277 - в Ростовской области, 144 - в Республике Саха (Якутия), 135 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 377 против 393 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 123 037 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,41%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 18 - в Ростовской области, 17 - в Воронежской области, 13 - в Нижегородской области, 12 - в Свердловской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 817, до 1 192 174.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 2 876 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 20 352, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 318 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 072 425. В настоящее время в столице продолжают лечение 99 397 человек.