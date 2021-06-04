МГУ и "Яндекс" будут вместе проводить научные исследования для развития образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и компания "Яндекс" договорились о реализации научных проектов в сфере цифровизации обучения и модернизации исследовательских процессов. Соответствующее соглашение подписано в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба вуза.

"Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и компания "Яндекс" заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали ректор университета Виктор Садовничий и генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина. <…> Вместе они будут заниматься научно-исследовательскими проектами для развития образования. Основные направления работы - цифровизация обучения, модернизация исследовательских процессов и поддержка молодых ученых", - говорится в сообщении.

Также в рамках соглашения 60 тыс. студентов и сотрудников вуза получат доступ к набору сервисов "Яндекс 360" - комплексному решению для вузов, создающему удобное виртуальное учебное пространство.

"Мы строим университет будущего - инновационный и цифровой. Год назад мы запустили проект создания научно-образовательных школ по стратегическим направлениям развития науки. Объединить научные интересы и учебные программы в их рамках можно только на основе современных технологий. Мы рады, что сможем использовать технологии и сервисы Яндекса, чтобы развивать науку и образование", - приводит пресс-служба вуза слова Садовничего.

"Яндекс" сотрудничает с МГУ с 2012 года, когда стороны запустили совместную программу Школы анализа данных и магистратуры механико-математического факультета.

"Мы уверены, что с помощью технологий можно сделать комфортную и увлекательную образовательную среду. В таких условиях человек учится эффективнее, что мотивирует его двигаться вперед, совершать открытия и развиваться в своей сфере. МГУ - альма-матер многих сотрудников "Яндекса", поэтому сотрудничество с университетом важно для нас. Цифровая трансформация крупнейшего российского вуза подтолкнет к развитию образования во всей стране", - считает Бунина.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.