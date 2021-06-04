Второй поток проекта "Сириус. Лето" запустят в середине июня совместно с Минобрнауки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" и Министерство науки и высшего образования в середине июня запустят второй поток проекта "Сириус. Лето: начни свой проект", в рамках которого школьники и студенты совместно с компаниями разрабатывают научно-образовательные проекты, сообщила на полях ПМЭФ руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"И сейчас уже с другим министерством, Валерием Николаевичем [Фальковым, министром науки и высшего образования], мы будем запускать второй год уникального проекта "Сириус. Лето: начни свой проект", когда команды школьников, студентов, индустриальных партнеров и научных групп в каждом регионе начинают работать с ребятами", - сказала она.

Программы развития подобного рода важны для учащихся, так как позволяют сохранять интерес детей к проектам, подчеркнула Шмелева, добавив, что запуск запланирован на середину июня. На сегодняшний день, по словам главы фонда, почти 400 компаний по всей России работают совместно с "Сириусом", созданы более 1 тыс. проектов.

"Нам кажется, что эти научно-технологические проекты - это то, что помогает найти партнеров по профессиональному развитию следующего шага, что помогает нам выстраивать систему образования на федеральной территории, соединяя вокруг детей и индивидуальных программ задачи, стоящие традиционно перед двумя министерствами", - добавила Шмелева.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.