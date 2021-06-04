САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Около 15 млн россиян заявили, что занимаются волонтерской деятельностью. Об этом в пятницу сообщила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня в нашей стране порядка 15 млн тех, кто, согласно всем исследованиям, идентифицирует себя как волонтеры и больше двух раз в месяц системно оказывает волонтерскую поддержку", - сказала Разуваева.

Она добавила, что за последние 10 лет в стране активно развивается система поддержки волонтерского движения. К основным мотивам для занятия добровольчеством относятся желание помогать, найти единомышленников и попробовать силы в различных направлениях, отметила Разуваева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.