Росмолодежь и общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Выпускники форумов Росмолодежи будут принимать участие в проектах общества "Знание". Об этом заявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева в пятницу в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с обществом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы очень рады, что подписали сегодня соглашение, хотя мы и так вместе с самого старта перезапуска общества "Знание". Мы будем продолжать нашу работу вместе. Наши выпускники форумной кампании, лидеры проектов "Россия - страна возможностей", "Большая перемена", "Твой ход" с огромным удовольствием ждут новых лекций, новых форматов от общества "Знание", в которых обязательно примут участие", - сказала Разуваева.

Она уточнила, что празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом "Знание". "У нас планируется День молодежи, вы знаете, для нас это знаковая дата. С 25 по 27 июня состоится форум платформы "Россия - страна возможностей", широкое празднование этого дня во всех регионах страны. И мы договорились, что это будет первая тематическая точка с обществом "Знание" - большой марафон, посвященный молодежной тематике", - добавила Разуваева.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.