Врио губернатора Ульяновской области взял на контроль реконструкцию Ленинского мемориала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Реконструкция Ленинского мемориала в Ульяновске будет проводиться под личным контролем врио губернатора Алексея Русских из-за вопросов к качеству проводимых работ. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В начале 2019 года сообщалось, что Ульяновской области было выделено 2 млрд рублей на реконструкцию Ленинского мемориала. Затем строители заявили о необходимости выделения еще 1,5 млрд рублей. В апреле 2021 года заявлялось о планах завершения реконструкции объекта до конца 2022 года.

"Я взял контроль над строительством мемориала, постоянный личный контроль. Пока рано говорить о том, что были какие-то злоупотребления, но определенные вопросы по качеству у меня есть, поэтому будем за этим следить", - сказал собеседник агентства.

Русских уточнил, что теперь каждую неделю в регионе проводится "строительный час", где один из вопросов - ход реконструкции Ленинского мемориала. "Это связано с тем, что сроки затягиваются, требуется еще дополнительное финансирование", - пояснил врио губернатора.

Он также добавил, что мемориал надо как можно быстрее достраивать и вводить в эксплуатацию. "Это для нас очень важно. [Он расположен] в самом центре города, это историческое наше наследие. Нам надо и туристические маршруты туда направлять, <…> поэтому, конечно, я буду уделять этому особое внимание", - отметил врио главы региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.