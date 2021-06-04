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Мурашко призвал вакцинироваться от коронавируса летом, чтобы осенью привиться от гриппа

Заболеваемость COVID-19 снизилась, добавил министр здравоохранения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян прививаться против новой коронавирусной инфекции летом, чтобы осенью также вакцинироваться и от гриппа. Об этом он заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

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"Сейчас лето - самый лучший период для вакцинации. Почему? Во-первых, заболеваемость снизилась, во-вторых, осенью мы должны подойти к вакцинации от гриппа. Мудрый и разумный человек сейчас должен принять для себя решение - сейчас, летом, провакцинироваться от коронавируса, осенью можно получить вакцину от гриппа", - сказал он журналистам в кулуарах.​​​​​​

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииПМЭФ-2021
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