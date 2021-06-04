Глава Россотрудничества привился вакциной "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал в пятницу, что вакцинировался российским препаратом против коронавируса "Спутник V".

"Я вот поддержу коллегу [замглавы министерства экономического развития России Владимира] Ильичева, потому что я тоже привит "Спутником V". Видите: я хожу, рекламирую на собственном примере, как это полезно бывает", - сказал он на сессии "Российско-германские отношения после пандемии: вместе или врозь?" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат зарегистрирован регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.