Матвиенко: иностранцы после посещения матчей Евро в России не будут верить фейкам о стране

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что иностранные болельщики, которые посетят Россию в рамках проведения матчей чемпионата Европы по футболу, изменят в лучшую сторону представление о стране и не будут верить фейкам о ней. Такое мнение она высказала в пятницу в эфире студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума.

"Уверена, что все, кто приедет к нам [на чемпионат Европы по футболу], они абсолютно изменят мнение, впечатление о нашей стране и не будут верить тем фейкам, которые распространяются в интернете, той неправдоподобной информации, бездоказательным обвинениям, которые постоянно придумываются в адрес нашей страны", - сказала она.

Матвиенко отметила, что также люди и по телевидению увидят, "какая гостеприимная Россия, как у нас спокойно, как у нас эти мероприятия организуются". "Гарантирую, что чемпионат Европы в Петербурге пройдет на высочайшем уровне, наши городские власти сделали все для того, чтобы именно так это прошло", - добавила она.

Матвиенко отметила, что к международным соревнованиям, проходившим в РФ, была построена мощная спортивная инфраструктура. "Это служит развитию футбола, детских футбольных клубов… А футбол у нас любят. Хочется очень, чтобы наша команда [сборная России по футболу] хорошо выступила. Просто не знаю, как будем болеть", - подчеркнула она.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. Российская команда на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).