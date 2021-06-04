Общество "Знание" и СПбПУ будут сотрудничать в сфере популяризации науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российское общество "Знание" и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе общества, подписание документа состоялось в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Подписи под документом поставили ректор СПбПУ Андрей Рудской и генеральный директор "Знания" Максим Древаль", - отмечается в сообщении.

Соглашение предполагает всестороннее сотрудничество в целях продвижения идеи непрерывного обучения и популяризации научных знаний. Образовательная и методологическая база университета будет интегрирована в цифровую платформу общества "Знание", а преподаватели вуза войдут в его лекторский состав. "Стороны также намерены реализовать возможности создания авторских мультимедийных курсов и организации совместных мероприятий, посвященных актуальным вопросам образования, науки и технологий", - уточнили в пресс-службе.

По словам Древаля, новые требования к профессиональным и личностным качествам выпускников требуют совместных усилий всех причастных к сфере просвещения. "Через простые и удобные инструменты коммуникации на цифровой платформе общества "Знание" будут открыты двери в лучшие учебные заведения страны всем, кто стремится к знаниям и реализации своих талантов. Я рад, что на этом пути к нам присоединяется СПбПУ, с нетерпением жду начала совместной работы", - сказал Древаль, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь Рудской добавил, что соглашение станет "залогом новых ярких совместных проектов на благо науки, образования и знания - в самом широком смысле этого слова".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.