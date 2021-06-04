В создание нового горного курорта в Сочи вложат 80 млрд рублей до 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание нового курорта "Долина Васта" в Сочи составит 80 млрд рублей. Эти средства будут вложены до 2025-2026 года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме руководитель компании, занимающейся реализацией проекта - "Васта Дискавери" Сергей Бачин.

Ранее ВЭБ.РФ, Туризм.РФ, компания "Интеррос" и девелоперская управляющая компания "Васта Дискавери" договорились о взаимодействии для реализации проекта "Долина Васта" в Сочи.

"Долина Васта" это, по большому счету, развитие "Роза Хутор", курорт рассчитан на ту же аудиторию. Просто "Роза Хутор" станет в два раза больше <…>. Порядок инвестиций мы сейчас оцениваем в 80 млрд рублей. Имеются в виду как частные, так и государственные - в инженерную и транспортную инфраструктуру", - сообщил Бачин, уточнив, что проект планируется реализовать до 2025-2026 года. По его словам, "Долина Васта" это всесезонный курорт, турпоток на который будет сопоставим с показателями "Роза Хутор". Сегодня "Роза Хутор" принимает немногим менее 2 млн туристов в год, мы говорим об удвоении турпотока", - сообщил он.

Как уточнил ТАСС Бачин, на новом курорте будут построены отели, санаторий, центр бальнеологии, запланирована горнолыжная инфраструктура - 80 км трасс и подъемники протяженностью 13 км, предусмотрены возможности для природного туризма. Курорт будет рассчитан на самые разные категории туристов.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.