Президент Аргентины поблагодарил Россию за помощь во время пандемии

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня. /ТАСС/. Народ и правительство Аргентины благодарны России за ее всестороннюю помощь во время пандемии коронавируса. Об этом в пятницу заявил президент южноамериканской республики Альберто Фернандес, который в режиме видеоконференции принял участие во встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей "Спутника V" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Народ и правительство Аргентины безмерно благодарны вам", - заявил Фернандес, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

Глава южноамериканской республики добавил, что Москва помогла Буэнос-Айресу получить вакцины от коронавируса, когда "остальной мир отказал".

Фернандес и президент России Владимир Путин следили за запуском производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.