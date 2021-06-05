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ПМЭФ-2021

Путин 5 мая примет участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине

Монумент был установлен перед Большим Гатчинским дворцом - резиденцией Александра III - по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации нацпроекта "Культура"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по завершении своего участия в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) остался в Санкт-Петербурге. В субботу он примет участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Монумент был установлен перед Большим Гатчинским дворцом - резиденцией Александра III - по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества в рамках реализации нацпроекта "Культура".

На монументе Александр III воплощен сидящим на троне - таким был один из эскизов, которые создавал скульптор Паоло Трубецкой для памятника императору, реализованного в итоге в виде конной статуи. Памятник Александру III на коне располагался на Знаменской площади (площади Восстания) в центре Санкт-Петербурга, а на данный момент стоит перед Мраморным дворцом Русского музея.

Проект памятника по эскизам Трубецкого создал скульптор Владимир Бродарский, выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021
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