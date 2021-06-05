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Сезон смерчей в Черном море начался на три месяца раньше обычного

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, смерчи не будут выходить на побережье

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Условия для образования смерчей будут наблюдаться в акватории Черного моря в ближайшие дни. Обычно сезон смерчей начинается лишь в августе-сентябре, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогнозируются условия для смерчей над морем. Это очень рано, смерчи возникают обычно, когда температура воды около 25 градусов тепла. Обычно это в августе - сентябре", - сообщил он.

По словам Вильфанда, смерчи не будут выходить на побережье. "Это не опасно, смерчи не выходят на побережье, но необычно", - предупредил метеоролог.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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