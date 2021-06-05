Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Чуть меньше 1,5 тыс. пациентов находятся в палатах реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких", - сказал он.

2 июня Мурашко говорил, что свыше 70 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России проходят лечение в стационарах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.