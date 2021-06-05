Участники всероссийской акции "Вода России" в Оренбурге очистили берег Урала от мусора

ОРЕНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Оренбургская область присоединилась к всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов, более 500 человек вышли в субботу на уборку берега Урала в Оренбурге, еще несколько тысяч волонтеров присоединились к акции в 15 муниципалитетах региона, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня акция проходит еще в 15 муниципалитетах, носит масштабный характер, то есть мы захватываем все муниципальные образования Оренбургской области, где протекает река Урал. Очень здорово, что откликнулась казахстанская сторона, у нас трансграничная река, и проблемы надо решать вместе. [Количество участников] мы оценим в конце, несколько тысяч должно быть, здесь более 500 человек присутствуют по примерным оценкам", - сообщил журналистам министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным организаторов акции, волонтеры уже успели очистить берега Волги в Саратове и Финского залива в Санкт-Петербурге. В Оренбурге акция приобрела международный характер, так как Урал является трансграничной рекой и протекает в том числе в Казахстане.

"Данное мероприятие переходит на международный уровень, потому что река Урал протекает не только в Оренбургской области, но и на территории Казахстана. На сегодняшний день данная акция уже проводится в Казахстане, потому что трансграничная река Урал является основной водной артерией для Казахстана и Оренбуржья", - подтвердил руководитель Урало-Каспийской водной инспекции Республики Казахстан Галидолла Азидуллин, прибывший на акцию в Оренбург.

Добровольцев-экологов перед началом сбора мусора также поприветствовала постоянный амбассадор акции "Вода России", актриса, телеведущая, блогер Юлия Михалкова. "Кажется, что наши реки очень глубокие и длинные, можно один фантик бросить, второй фантик. На самом деле это не так, природа очень хрупкая, и нужно помогать ей очищаться", - сказал она. После торжественного старта акции каждый участник акции в Оренбурге получил мешок и перчатки, при этом часть мусора на берегу Урала собрали раздельно, для таких мешков выделили специальную площадку.

Директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, идеолог и создатель акции "Вода России" Илья Разбаш отметил, что Оренбург встретил акцию хорошей погодой и "удивительным местом, где огромное количество людей отдыхает". По его словам, в целом около 70 мероприятий акции "Вода России" прошло ранее в Оренбургской области, и около 4 тыс. человек поучаствовали в них. При этом с начала 2021 года в стране в экосубботниках на берегах водоемов поучаствовали около 250 тыс. человек.