Минприроды планирует создать молодежный совет при министерстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Молодежный совет планируется создать при Минприроды России. Отбор членов совета начнут с 1 июля, сообщила советник главы министерства Александра Козлова Марина Евсеева.

"Не хватает именно зерна молодежи, поэтому мы предлагаем <...> создать некий молодежный совет при министре природных ресурсов и экологии, сформировать какой-то пул, который будет говорить, который будет направлять наших чиновников от министерства в какое нужное русло. В принципе мы готовы это сделать уже с 1 июля, начать отбор", - сообщила она на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу.

По словам Евсеевой, молодежный совет при Минприроды России может быть создан в сотрудничестве с Росмолодежью.

"Мы очень хотим получить запрос от молодежи, потому что молодежь - это наше будущее, молодежь живет в этой стране. На самом деле, нынешняя молодежь более погружена в экологическую повестку", - отметила советник.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.