Глава РАН заявил, что роль науки в победе над коронавирусом стала решающей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Роль науки в победе над коронавирусной инфекцией в России оказалась решающей, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Роль науки в победе над коронавирусом явилась действительно совершенно определяющей, я бы сказал, решающей. Именно ученым удалось взять под контроль ситуацию с самых первых недель распространения инфекции, к мнению ученых прислушались и в Минздраве, и в Роспотребнадзоре. В научных центрах и институтах сразу же началась работа по созданию тест-систем, лекарственных препаратов, вакцин", - сказал он.

Он отметил, что научный задел в области создания вакцин и различных тест-систем российская наука в последние десятилетия не только не растеряла, но и приумножила.

"Необходимые для создания тест-систем и вакцин технологические платформы в России были готовы к сражению с пандемией. В короткий срок было найдено множество нужных решений, проведено огромное количество важнейших исследований, и - что важно - научные результаты незамедлительно попадали в практическую медицину", - сказал Сергеев.

Глава РАН считает, что коронавирус превратится в сезонное заболевание, оставшись с человечеством, как вирус гриппа. "Но мы точно возьмем коронавирус под контроль. И что самое главное - мы уже преодолели фобии перед ним, знаем что и как делать", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит в очном формате с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.