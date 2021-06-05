В Минздраве рассказали, какие температуры увеличивают риск развития заболеваний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Климат тесно связан со здоровьем человека, в частности, температура ниже минус 10 градусов и выше плюс 20 увеличивает как риск развития заболеваний, так и смертности. Об этом в субботу на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

"Вероятно, риски для здоровья, связанные с климатом, будут все больше и больше увеличиваться. Это тоже вопрос среды. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, после 2030 года в мире стоит ожидать более 250 тыс. дополнительных смертей, связанных с изменением климата. Это и смертность и от инфекционных заболеваний, и от увеличения температуры, перегрева. Потому что температура окружающей среды довольно сильно коррелирует со смертностью. Есть некоторые данные, в том числе в РФ, которые говорят о том, что температура от минус 10, температура от плюс 20 [градусов] вверх являются температурами, с которых начинается уже последовательно увеличиваться такой риск", - сказал он, выступая на сессии "Здоровьесберегающая среда в контексте социально-экономического развития: новые вызовы, новые решения".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.