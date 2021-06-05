В Архангельск вернулась экспедиция с обследования места затопления подлодки "Комсомолец"

ТАСС, 5 июня. Судно "Профессор Молчанов" в субботу вернулось в Архангельск с участниками экспедиции Росгидромета, организованной для оценки влияния на радиационную обстановку затонувшей 32 года назад в Норвежском море атомной подводной лодки "Комсомолец". По итогам работы были отобраны пробы донных отложений, воды и воздуха, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Георгий Артемьев.

"Мы пришли в Архангельск. По программе у нас был отбор донных отложений, воды и аэрозолей. Программа выполнена в полном объеме. Мы обследовали не саму лодку, а район для того, чтобы в будущем оценить, как лодка повлияла на радиационную ситуацию", - сказал собеседник агентства, уточнив, что работы проводились в 10-километровой зоне от места аварии.

Пробы будут отправлены на анализ в лабораторию ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга окружающей среды НПО "Тайфун" в Обнинске. По словам Артемьева, окончательный отчет о проделанной работе будет готов примерно через год.

"Предварительных результатов особо нет. Проводился отбор проб, проводился радиометрический контроль на борту, он был в рамках нормы", - добавила руководитель экспедиции.

7 апреля 1989 года в 180 км от острова Медвежий затонула АПЛ "Комсомолец" проекта "Плавник". На борту было 20 обычных торпед и две с ядерными боеголовками. На лодке находилось 116 кг реакторного урана и свыше 6 кг плутония-239. На корабле начался пожар. После взрывов субмарина длиной 119 м, диаметром корпуса 11 м и водоизмещением 5 950 тонн затонула на глубине 1700 м. С 1989 года в район аварии было направлено несколько экспедиций для обследования корабля. Было установлено, что носовая часть сильно повреждена, защитные системы торпедных аппаратов не могут удерживать плутоний в боеголовках. Производить работы с лодкой было невозможно и в 1993 году решено субмарину не поднимать, а законсервировать, что было сделано в 1995 году.

В 1998 году научная экспедиция с помощью глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" обследовала подлодку. Была произведена фотосъемка, отобраны пробы воды и грунта, подняты на поверхность приборы, поставленные в 1995 году. Специалисты сделали вывод, что радиационная обстановка стабильная, на 10-15 лет вперед угрозы для экологии нет.