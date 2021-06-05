Медведев: ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов надо продолжить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Работа по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов должна быть продолжена. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на стратегической сессии партии по вопросам экологии, мероприятие проходит в Ленинградской области.

Он отметил, что действующая программа партии, принятая в 2016 году, уже содержит блок экологических задач, и за прошедшие более чем пять лет партии удалось многое сделать в этом направлении. Медведев перечислил ряд законов в сфере защиты окружающей среды, принятых за эти годы. Кроме того, председатель партии напомнил о запуске федерального партийного проекта "Чистая страна", который, в частности, координировал работу в регионах по темам, связанным с твердыми коммунальными отходами, старался выявлять злоупотребления, которых "еще предостаточно".

Председатель "Единой России" отметил, что к настоящему времени в стране ликвидировано значительное количество несанкционированных свалок в границах городов. "Эта работа должна быть продолжена, потому что здесь еще не все благополучно, она требует масштабной деятельности", - сказал Медведев.

Он добавил, что "Единая Россия" за это время проделала немалый объем работы, "но еще больше предстоит сделать". Он напомнил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил вопросам экологии пристальное внимание. "Я тоже считаю, что тема эта постоянная, поэтому просил бы провести подобные дискуссии в других регионах нашей страны, потому что [экологические] проблемы есть практически в любом регионе. И чем заниматься все наши экологические активисты и представители "Единой России" знают", - сказал он.

Медведев добавил, что партийный проект "Чистая страна" обобщит все новые предложения по этой теме и представит их на съезде партии 19 июня.

Оплата за вывоз ТКО

Медведев считает правильной оплату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по факту их накопления.

Он констатировал, что в действующей программе с твердыми коммунальными отходами есть и достижения, и масса нареканий, минусов. "Здесь есть чем заниматься совместно", - полагает председатель партии.

Медведев напомнил, что идея о возможности оплаты за вывоз отходов по факту накопления их у конкретного человека или юридического лица обсуждается уже некоторое время. "Это в целом правильный подход", - считает он. При этом председатель партии признал, что такой подход "не очень простой для реализации, поскольку сложно вести подсчет".

Медведев выразил уверенность, что "в целом это идеологически абсолютно правильный тезис". "Когда тебе говорят: "Ты будешь платить за квадратные метры". Почему за квадратные метры? Я что, мусорю пропорционально своим квадратным метрам?" - привел пример Медведев.

Он вновь повторил, что фактически накопленный ущерб - это правильный подход, предупредив, что "нужно выработать правильные критерии, правильные учетные технологии".

Председатель партии предложил отметить данный пункт при составлении экологического блока предвыборной программы "Единой России". "Эта тема, с которой наши люди постоянно обращаются, знаю по собственному опыту", - добавил Медведев.