Греция продлила до 14 июня разрешение на въезд неограниченного числа россиян

АФИНЫ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Греции продлили до 14 июня разрешение на приезд неограниченного числа граждан РФ при наличии у них или свидетельства о вакцинации от коронавируса, или отрицательного результата ПЦР-теста, или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в субботу в правительственном вестнике.

В новом решении сохраняются все условия, которые были в документе, принятом 14 мая. Тогда власти Греции отменили въездную квоту в 4 тыс. россиян в неделю и разрешили приезд неограниченному числу граждан РФ при наличии одного из вышеперечисленных документов. Для этих путешественников было также отменено требование об обязательном семидневном карантине по приезде.

В новом решении, которое "будет действовать с 7 июня до 06:00 (совпадает с мск) 14 июня", также указано, что граждане стран, въезд которых в Грецию разрешен, могут использовать для этого "международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира (Корфу), контрольно-пропускные пункты [на сухопутных границах] в местечках Промахонас и Орменио круглосуточно, а также в местечке Эвзони и Нимфея с 07:00 до 23:00".

В документе отмечается, что в Грецию разрешен въезд граждан государств - членов Евросоюза и Шенгенского соглашения, их супругов или лиц, с которыми они заключили договор о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей. При этом гражданам еще 23 стран также разрешен приезд в Грецию, добавляется Черногория. "Запрет на въезд в Грецию граждан третьих стран не распространяется на постоянных жителей следующих стран: Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Израиль, Канада, Белоруссия, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд, которые въезжают в страну любым способом и любыми [транспортными] средствами", - говорится в сообщении.

Прибывающие должны обязательно заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции, за день до прибытия в страну. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом. Транспортные компании должны проверить его наличие перед посадкой пассажира, в случае нарушения они будут обязаны вернуть пассажира обратно за свой счет.

По прибытии в Грецию пассажира могут попросить в выборочном порядке сдать тест на коронавирус. В случае положительного результата теста нужно будет провести на карантине 10 дней (ранее он должен был длиться 14 дней).

Документы могут быть на русском языке

Россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен в Грецию, по прибытии должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании, вызываемом коронавирусом, и наличии антител (действует от двух до девяти месяцев от указанной в нем даты болезни). Все эти документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с местным законодательством, говорится в документе. Это правило распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от пяти лет и старше.

С 1 июля приезжающие смогут также предъявлять европейский сертификат вакцинации COVID-19.

Все прибывшие в Грецию должны соблюдать все ограничительные меры борьбы с пандемией, которые действуют в стране. Греция открыла свой туристический рынок для иностранных туристов с 14 мая, а также разрешила с этой даты перемещения собственных граждан между регионами страны, включая острова. В стране еще действуют ограничения, направленные на предотвращение распространения пандемии. В частности, требуется ношение защитной маски в закрытых помещениях и на улице. В стране действует комендантский час с 00:30 до 05:00.

После восстановления авиасообщения в феврале между странами пока могут осуществляться лишь по два регулярных рейса Москва - Афины в неделю с каждой стороны. В то же время чартерных полетов на греческие курорты из России пока нет. Оперативный штаб РФ по итогам заседания 31 мая сообщил, что с 10 июня будет увеличено на взаимной основе на два в неделю количество авиарейсов по маршруту Москва - Афины. В результате с 10 июня в Грецию будет осуществляться восемь рейсов в неделю.