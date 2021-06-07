{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские компании обяжут заполнять квоту по рабочим местам для инвалидов

Установка сроков позволит усилить обязательства работодателей по предоставлению мест гражданам с инвалидностью, отметили в Минтруде

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Минтруд прорабатывает введение обязательных сроков для заполнения квот на рабочие места для инвалидов в российских организациях, в настоящее время работодатель должен только создать ее в штатном расписании. Об этом на площадке форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы внедрить обязанность работодателя в течение определенного срока эту квоту заполнять", - приводятся в сообщении пресс-службы мероприятия слова Котякова.

Министр уточнил, что пока в законодательстве предусмотрена сама норма квотирования - работодатель обязан сформировать в своем штатном расписании квоту, но фактически ему не предписано ее заполнить. Таким образом, установка сроков позволит усилить обязательства работодателей по предоставлению мест гражданам с инвалидностью.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
Пандемия COVID-19
Ограничения по наполняемости зрительных залов полностью отменят в Удмуртии с 8 июня
Также отменяется специальный режим для соцработников интернатов
Читать полностью